POCO si stacca da Xiaomi e diventa un brand indipendente

Da quando Honor si è “staccata” da Huawei ed ha intrapreso la sua strada, altri produttori hanno intrapreso questa strada. Basti pensare a OPPO con Realme, così come Vivo con iQOO e Nubia con Red Magic. Ma l'esempio principale, dopo quello di Huawei, è quello di Xiaomi, da quando nel gennaio 2019 ha deciso di rendere Redmi un'entità indipendente. E 12 mesi dopo anche il brand POCO riceve lo stesso trattamento, separandosi ufficialmente dalla casa madre. Ma cosa comporterà ciò?

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020