POCO X2 potrebbe costare 240€, ma il prezzo con convince

L'evento di presentazione di POCOPHONE X2 si avvicina e con esso la consapevolezza di avere di fronte un rebrand del Redmi K30. Ma quanto costerà il nuovo smartphone targato POCO? Un ennesimo leak dedicato al device fa chiarezza sul prezzo di vendita, presentandoci ancora una volta un modello economico.

POCO X2: un'immagine ufficiosa ci mostra il prezzo di vendita

L'immagine in questione è spuntata in rete rivelano alcune delle specifiche non ancora confermate ed il prezzo di vendita di POCO X2. La slide rivela che il dispositivo avrà un pannello da 6.67″ di diagonale e conferma ancora una volta il refresh rate a 120 Hz; inoltre si fa riferimento alla Quad Camera posteriore, con tanto di sensore Sony IMX686 da 64 MP. L'immagine leak mostra anche il design del dispositivo, con una fotocamera in modulo circolare e l'ampio pannello con un foro per la doppia selfie camera.

Ciliegina sulla torta, viene riportato il prezzo di vendita della variante da 6/64 GB (sembra ovvio che ci saranno anche altri tagli): 18.999 rupie indiane, circa 240€ al cambio attuale. Le anticipazioni continuano con una nuova immagine ufficiale pubblicata su Flipkart. La vedete in alto e conferma ufficialmente la presenza del supporto alla ricarica rapida da 27W, similmente a Redmi K30 4G.

Il modello 5G dell'ultima creatura di Redmi arriva con il SoC Snapdragon 765G e la ricarica rapida da 30W. Anche POCO X2 arriverà in una doppia versione oppure il pubblico indiano riceverà solo il modello “minore”? Comunque, volendo fare un paragone con i prezzi cinesi, il patria il Redmi K30 4G parte da circa 218€ al cambio per la versione da 6/128 GB. Insomma, il prezzo indiano non convince anche se ovviamente siamo parlando di due paesi diversi e di due valute differenti. Cosa ne pensate di questa “disparità” di trattamento?

