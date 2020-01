POCO conferma: nuovo smartphone a Febbraio, ma niente POCO F2

Nei giorni scorsi POCO – brand indiano legato a Xiaomi – ha dato il via alla sua piccola rivoluzione, annunciando la separazione dalla casa madre. Una scelta che riflette quello che è il trend attuale, con un numero sempre maggiore di realtà che preferiscono presentarsi come marchi indipendenti (lo stesso è avvenuto da pochissimo per iQOO). Ed ora è in dirittura d'arrivo il primo smartphone senza Xiaomi, annunciato dallo stesso GM dell'azienda. Si tratta del misterioso POCOPHONE X2 avvistato in un video unboxing?

Aggiornamento 17:00: un altro teaser dell'azienda parla del nuovo modello, smentendo l'arrivo di POCO F2. Nella breve clip vediamo diverse sigle, anche se in realtà non si vede nessun riferimento ad X2. Al suo posto, vediamo le sigle “F, “P” e “C” ed i numeri “1“, “2” e “3“. Che possa trattarsi di un fantomatico POCO C1 oppure POCO P2?

It's time we tell you that the next phone is not POCO F2 but POCO _ _! Share your guesses if you already know it. #POCOIsHere pic.twitter.com/VfgdKxZ4fF — POCO India (@IndiaPOCO) January 24, 2020

POCO conferma il suo prossimo flagship per Febbraio 2020

Nel corso di un'intervista con Outlook India, il GM Manmohan Chandolu ha parlato delle novità legate a POCO, a cominciare dalla recente separazione da Xiaomi. Nulla di nuovo sotto il sole, ma solo qualche dettaglio in merito alle intenzione del brand, il quale punta a diventare una realtà indipendente in India pur mantenendo alcuni contatti con la compagnia di Lei Jun. In particolare i servizi post-vendita continueranno ad appoggiarsi alla casa cinese, mentre i team dedicati a prodotti, vendite e marketing saranno completamente staccati.

La vera novità è rappresentata dai piani per il futuro. Il GM ha confermato che POCO lancerà un nuovo smartphone nel corso del mese di Febbraio 2020. Ed ora parte il toto-flagship: di quale dispositivo si tratta?

Da pochi giorni è spuntato in rete il presunto POCOPHONE X2, smartphone caratterizzato da un ampio pannello tutto schermo con un doppio foro per le selfie camera. Sul retro trova spazio un modulo con Quad Camera verticale, posizionato al centro della scocca e circondato da una soluzione circolare. Inoltre, varie indiscrezioni ci parlano invece del presunto F2, accompagnato addirittura da 2 modelli Lite. Chi avrà visto giusto?

