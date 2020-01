POCO F2 Lite in arrivo con altri 2 modelli: foto e specifiche

Questo inizio 2020 ha visto il distaccamento ufficiale da Xiaomi del brand POCO. Da adesso l'azienda opererà in maniera più indipendente, con tutto ciò che ne consegue. Una delle novità di tale decisione sarebbe il lancio di più modelli, con una politica più simile a quella dei vari produttori. Uno di questi dovrebbe essere POCO F2 Lite, versione inferiore del tanto atteso flagship che dopo 2 anni seguirà al primo modello.

LEGGI ANCHE:

Ecco Xiaomi Mi 10 Pro 5G: foto dal vivo e render stampa

Questo sarebbe POCO F2 Lite, versione mid-range del top di gamma 2020

Dell'esistenza di questo POCO F2 Lite è una fonte di RevAtlas, con tanto di foto dal vivo e specifiche tecniche dello stesso. Non vediamo la parte posteriore, ma ne scopriamo la sezione frontale con un display che dovrebbe essere dotato di notch a goccia. Inoltre, che il telefono non sia dotato di un display impressionante è dimostrato dall'ampia tacca in basso.

Fra le immagini c'è anche la schermata delle impostazioni del dispositivo, con tanto di nome “POCO F2 Lite” e versione software basata sulla MIUI Global. Sempre la fonte ci rivela quelle che sarebbe le specifiche della scheda tecnica, caratterizzate da Snapdragon 765, 6 GB di RAM e batteria da 5000 mAh. Insomma, sale l'attesa per le novità di casa POCO, con prezzi che si prospettano ancora più allettanti.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.