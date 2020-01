Quest'oggi, Amazon Italia ha lanciato una bomba senza precedenti che potrebbe essere destinata a rivoluzionare completamente gli acquisti online nel nostro paese. Infatti da alcune ore (e per alcuni) utenti è disponibile il pagamento a rate su Amazon, con tantissimi prodotti differenti proposti in comode soluzioni mensili. Ma come funziona l'iniziativa e come fare per pagare a rate con Amazon gli smartphone Xiaomi, Huawei e i prodotti cinesi e non?

Pagamento a rate Amazon? Da oggi si può: ecco tutti i dettagli e le domande frequenti

Da alcune ore, il celebre portale di e-commerce ha dato il via al rilascio di questa nuova funzione, per adesso disponibile solo per alcuni utenti. Infatti sembra che il servizio sia in fase di test, ma è altamente probabile che diventi effettivo per tutti nel corso delle prossime ore (o in un paio di giorni). Come si evince nell'immagine in alto e nella pagina esplicativa pubblicata dalla compagnia, da oggi è disponibile in Italia il pagamento a rate su Amazon. Un vantaggio assurdo per gli utenti nostrani, pronto a stravolgere il settore anche grazie alle modalità.

Tutti i prodotti del catalogo potranno essere rateizzati, quindi anche i dispositivi cinesi come gli smartphone Huawei, Xiaomi e così via. Una manna dal cielo per gli utenti che amano fare acquisti su Amazon e che ora avranno un motivo in più per scegliere la piattaforma. Andiamo a dare un'occhiata alle condizioni del servizio e a tutti i dettagli del caso.

Quali sono i prodotti disponibili a rate su Amazon?

Questo metodo di pagamento può essere applicato solo ai prodotti nuovi e dai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati. Ovviamente tutti dovranno essere venduti e spediti da Amazon e dovrà essere disponibile l'opzione “Rate mensili”come metodo di pagamento.

Quali sono i requisiti per attivare le rate su Amazon?

Per essere idoneo ad utilizzare il nuovo metodo, l'utente dovrà essere residente in Italia ed avere un account attivo da almeno un anno. Inoltre dovrà essere associata all'account una carta di credito o di debito valida (non prepagata e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell'ultima rata). Inoltre bisognerà avere una buona cronologia di pagamenti sul portale di e-commerce.

Come funziona il pagamento a rate su Amazon?

Specifichiamo ancora una volta che il pagamento a rate su Amazon si applica ai prodotti nuovi e che vengono tagliati fuori i Warehouse Deals. La rateizzazione non prevede interessi e spese, né commissioni aggiuntive. Semplicemente il prezzo finale verrà suddiviso in 5 rate mensili; la prima verrà addebitata al momento dell'acquisto e le successive (tutte di uguale importo) ogni 30 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

Posso anticipare il pagamento delle rate residue?

Il pagamento avviene sotto forma di addebito su carta di credito o di debito registrata nell'account e in qualsiasi momento è possibile saldare in anticipo l'importo della rata successiva o l'intero saldo residuo. Basterà effettuare il pagamento preferito nella pagina dedicata ai tuoi pagamenti a rate (la trovate qui).

Come funziona il reso, la restituzione e il cambio in caso di pagamento a rate?

Come per qualsiasi altro prodotto, anche in questo caso sono previsti il reso e la restituzione, secondo le classiche politiche di reso del portale. Quindi se effettuiamo il reso, riceveremo il rimborso delle rate già versate e non verranno addebitate quelle successive. Per quanto riguarda il cambio, questo non è previsto per gli articoli pagati a rate.

Sono valide le carte prepagate per le rate su Amazon?

Come specificato poco sopra, le carte prepagate sono escluse dal pagamento a rate. Le uniche carte accettate sono quelle di debito e di credito.

Quali sono i circuiti validi per rateizzare i prodotti?

Assodato che non possiamo usare prepagate, le carte di credito/debito disponibili saranno esclusivamente quelle su circuito MasterCard, Visa e American Express. Sono escluse le carte su circuito Maestro.

Che succede se non posso pagare una rata?

Amazon addebiterà automaticamente le rate mensili previste, sulla carta valida associata al proprio account. Se il portale di e-commerce non sarà in grado di addebitare un importo relativo ad un dispositivo, il pagamento della rata sarà sospeso per 10 giorni e l'utente riceverà una mail di notifica. Se, passato questo tempo, l'utente non avrà provveduto al pagamento, l'azienda si riserva il diritto di annullare la registrazione del dispositivo e disabilitare la possibilità di accedere ai relativi contenuti.

Posso usare il pagamento a rate per smartphone Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme (e così via)?

Come si evince anche dallo screenshot in cima all'articolo (con un Realme X2), il pagamento a rate può essere applicato anche su smartphone cinesi (Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme ed altri) che non. Inoltre questo potrà essere sfruttato anche per prodotti cinesi non strettamente legati alla telefonia, come ad esempio i monopattini Xiaomi. Ovviamente l'ultima parola spetta ad Amazon e potete verificare la disponibilità della rateizzazione seguendo la procedura descritta sopra.

Come scoprire le offerte idonee al pagamento a rate

