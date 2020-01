Pacchi dalla Cina e Coronavirus: cosa si rischia?

Avete effettuato un acquisto da uno dei vari rivenditori online, state aspettando uno o più pacchi dalla Cina ma l'allarme Coronavirus vi ha messo la pulce nell'orecchio? Da quando il governo e le istituzioni cinesi si sono prodigate per contenere il contagio, varie aziende si sono adeguate. Realtà come Huawei, ZTE e tanti altri brand hanno contribuito allo sviluppo delle infrastrutture che aiutino nella prevenzione e nella cura dell'epidemia che tanto sta facendo parlare di sé. A tal punto da spingere Xiaomi a chiudere i propri negozi e forse cancellare l'evento di presentazione di Mi 10. A questo punto – vista l'attuale situazione e l'allarme contagio Coronavirus – ci si potrebbe legittimamente chiedere: rischio qualcosa a ricevere spedizioni dalla Cina? Capiamo meglio qual è la situazione.

Isteria Coronavirus: cosa si rischia comprando dalla Cina?

Cos'è il Coronavirus e che sintomi ha?

Innanzitutto, cos'è di preciso il Coronavirus? Nome in codice 2019-nCoV, è una nuova forma di virus della famiglia Coronaviridae, visto che già in precedenza ne esistevano altre varianti. Quella attuale ha i classici sintomi dell'influenza, fra cui febbre, mal di gola, raffreddore e spossatezza generale del corpo. Nel momento in cui la malattia si fa più acuta, il virus colpisce i polmoni infiammandoli.

Detto questo, è bene fare chiarezza: il virus ha un tasso di mortalità del 2.2% dei casi per ora registrati. Finora il numero dei contagi è pari a circa 7700 (di cui meno di 100 fuori dalla Cina) ed i morti sono 170. Se si considera, poi, che molti casi potrebbero non essere stati registrati, è altamente probabile che la percentuale sia ulteriormente inferiore. Questo non significa che vada sottovalutato, ma non siamo di fronte a numeri che debbano fare preoccupare più di altre tipologie di virus influenzali. Senza considerare che in molti paesi, Italia compresa, non ci sono ancora stati casi ufficialmente accertati.

Da dove arriva?

Sicuramente ad aver giocato sulla mente collettiva è la provenienza del virus. Le prime segnalazioni di polmonite con causa ignota sono partite a fine 2019 dalla Cina, più precisamente dalla popolosa città di Wuhan. Le prime ricerche parlano di un possibile legame con il commercio di animali (frutti di mare in primis), ma sarà necessario condurre ulteriori ricerche, dato che non sono mancate smentite di questa ipotesi.

Spedizioni dalla Cina e Coronavirus: è pericoloso? Esiste il rischio di contagio?

Insomma, i numeri di contagi e morti sono abbastanza bassi da non far gridare alla pandemia, ma purtroppo i mass media non stanno aiutando nel contenere la paura di tale fenomeno. Ciò comporta la volontà degli utenti di voler annullare i propri ordini effettuati su rivenditori quali Aliexpress, GearBest, BangGood e così via. Ma ha senso effettuare una scelta del genere? Esiste il rischio di contagio Coronavirus per le spedizioni dalla Cina? La risposta è: no.

A darcene conferma è Christian Lindmeier, portavoce dell'OMS. Durante l'ultima conferenza tenutasi a Ginevra, ha affermato come il rischio di contagio in una situazione del genere sia pressoché nullo. Come da egli confermato, “il virus non ha vita lunga rispetto ad altri virus, ma può stare su una superficie. Per esempio, se io tossisco sulla mano e passo un telefono ci può essere contagio. Ma il tempo di sopravvivenza è molto, molto ridotto e forse dopo mezz'ora non può più contaminare persone. Ricevere pacchi dalla Cina non comporta problemi.”

A parlare di questo delicato argomento ci ha pensato anche il Centers for Disease Control and Prevention. Anche se le conoscenze della sua viralità non sono ancora così esaustive, la somiglianza con altri Betacoronavirus aiuta in ciò. In questa pagina dedicata afferma così: “A causa della scarsa sopravvivenza sulle superfici, esiste probabilmente un rischio molto basso di diffusione da prodotti o imballaggi che vengono spediti per un periodo di giorni o settimane a temperatura ambiente.“.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.