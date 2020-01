Durante l'INNO Day 2019 – tenutosi lo scorso dicembre – OPPO ha mostrato il suo primo smartwatch con un'immagine che lasciava appena intravedere una forma quadrata in stile Xiaomi Mi Watch. Il wearable dovrebbe arrivare nel corso del primo trimestre dell'anno, con tanto del supporto alla funzione ECG. A riprova di ciò, la compagnia cinese ha finalmente alzato il sipario sul dispositivo, mostrandolo nella prima immagine ufficiale.

Ecco come sarà il primo smartwatch di OPPO

Come anticipato già dalla sua sagoma oscurata, lo smartwatch di OPPO avrà dalla sua un pannello quadrato, che ricalca il recente indossabile di Xiaomi e – ovviamente – Apple Watch. L'immagine è stata condivisa su Weibo dal VP Brian Shen ed è quindi da considerarsi più che attendibile. Osservando il dispositivo è impossibile non notare i bordi arrotondati ed il pannello leggermente curvo, con due pulsanti laterali.

Per il momento non sono state rese note le specifiche ma nel corso dell'INNO Day OPPO ha parlato di eSIM, segno che lo smartwatch potrebbe arrivare con il supporto a questa tecnologia. Siamo certi che nel corso dei prossimi giorni arriveranno altre novità ufficiali (e non) e nel frattempo vi lasciamo con tutti i dettagli sul prossimo flagship del brand, il Find X2 (presumibilmente in arrivo anche in versione Pro).

