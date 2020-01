OPPO ripensa a selfie camera e bordi in questi brevetti

Se si pensa alla ricerca del full screen su smartphone, uno dei primi che salta alla mente è quello di OPPO. Dopo l'avvento dell'allora avveniristico Xiaomi Mi MIX, in tanti hanno riproposto la propria idea di smartphone a tutto schermo. OPPO lo ha fatto in tanti modi, partendo dai modelli più semplici, dotati di notch più o meno ingombranti. Finendo a smartphone più avanzati e complessi, come OPPO Reno e la sua “pinna di squalo” o OPPO Find X ed il suo sofisticato meccanismo a scomparsa. Questa è la direzione degli smartphone da oggi in poi e nulla cambierà tale scelta, se non la nascita di dispositivi ancora più “futuristici”, come gli smartphone pieghevoli.

Questi brevetti mostrano il ritorno di OPPO ad usare la selfie camera “alla vecchia maniera”

Ecco perché vedere brevetti come l'ultimo depositato proprio da OPPO nel 2020 è abbastanza strano. Per l'esattezza, questo brevetto è stato richiesto a marzo 2019, ma è stato pubblicato soltanto adesso. Quello che vediamo nelle immagini allegate è uno smartphone dal frontale tondeggiante nelle forme, ma l'attenzione è tutta per un altro dettaglio: la selfie camera. Posizionata esattamente al centro, OPPO ha optato per inserirla nel bordo superiore, così come avveniva su tutti gli smartphone di qualche anno fa.

Niente notch, fori nel display o tecnologie particolari, per quanto si possa notare come gli spazi siano stati ottimizzati il più possibile. A tal punto da far sì che, tenendo lo smartphone appoggiato a display in giù, si riesca a notare il foro della selfie camera sul profilo superiore. Una soluzione pressoché identica a quella adottata dagli ultimi top di gamma Meizu, azienda che ancora non si è voluta piegare al trend dei notch.

Se sarà effettivamente adottata una soluzione del genere da OPPO è ancora presto per dirlo. Ma c'è un indizio che rende queste immagini un filo più concrete del solito ed è sul retro. Perché le fotocamere non ci sono, mentre è ben visibile il pallino O-Dot? Che possa trattarsi di un prossimo modello della serie Reno destinato alle fasce più low-cost?

