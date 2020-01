Le offerte “Solo per oggi” MediaWorld tornano anche per il 14 Gennaio, con tutta una serie di prodotti tech a prezzo scontato. E tra questi, insieme ad altri smartphone, spunta anche OPPO Reno Z, dispositivo che convince sotto tutti i punti di vista.

Offerte “Solo per oggi” MediaWorld: OPPO Reno Z ed altri prodotti in sconto | 14 Gennaio

OPPO Reno Z è un medio di gamma della serie Reno, dotato di un display con notch a goccia e mosso da un processore MediaTek. Il dispositivo si è comportato in modo egregio durante la nostra recensione, presentandosi come una valida alternativa per la categoria mid-range. Lo smartphone è in sconto con le offerte “Solo per oggi” MediaWorld al prezzo di 249.99€, tuttavia è possibile riscattare i codici newsletter per scendere a 234.99€. Qui trovate tutti i dettagli sui Coupon dedicati e su come fare per utilizzarli e ricevere uno sconto aggiuntivo del valore di 15€.

Oltre al Reno Z sono presenti anche altri smartphone (Huawei e Honor), ma non solo. Le offerte quotidiane di MediaWorld comprendono anche notebook, elettrodomestici ed accessori, quindi date un'occhiata e – soprattutto – non dimenticate di utilizzare i codici newsletter per beneficiare di uno sconto ulteriore di 15€.

