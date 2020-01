OPPO Find X2: nuovi sensori Sony, display migliore e co-processore M1

Da quando la società ha iniziato a parlare di come sarà OPPO Find X2, queste dichiarazioni sono state accompagnate da rumors più o meno attendibili. Si è parlato della possibilità di una scocca in ceramica, così come di una ricarica portentosa ed un design tutto nuovo. Allo stesso modo, altri rumors hanno iniziato a delineare le possibili specifiche del comparto fotografico, il quale potrebbe includere “soltanto” tre sensori. In un mondo dove si fa la corsa a chi ne ha di più, con Find X2 l'azienda si sarebbe concentrata su migliorare quelli necessari.

Ecco come dovrebbe essere configurata la tripla fotocamera di OPPO Find X2

In precedenza si era vociferata l'integrazione di due nuovi sensori, in primis il primario, il Sony IMX689. Dovrebbe trattarsi di un sensore da 48 MP grosso 1/1.3″, più largo del Sony IMX600 da 1/1.75″ di Mate 30. Secondo quanto trapelato, sarebbe il primo sensore al mondo definito “all-pixel omnidirectional focusing technology“, definizione non propriamente chiara del suo significato.Tuttavia, dovrebbe trattarsi di una tecnologia legata alla messa a fuoco, impiegando l'intero sensore per gestirla.

Il secondo, invece, sarebbe l'altrettanto inedito Sony IMX708, definito come il miglior grandangolare a disposizione. Il terzo sarebbe un teleobiettivo da 13 MP non ben identificato con zoom ottico 5X. Per finire, sul davanti ci sarebbe una selfie camera Sony IMX616 da 32 MP, lo stesso impiegato sugli ultimi top di gamma Huawei ed Honor.

Non mancano ulteriori informazioni sulla scheda tecnica di OPPO Find X2, il cui display sarebbe un'unità da 6.5″ Quad HD+ (3168 x 1440 pixel). Il refresh rate elevato a 120 Hz sarebbe coadiuvato da un touch sample a 240 Hz. Si parla anche di una curvatura abbastanza accentuata ad 80°, molto simile agli 88° degli schermi Waterfall. Il chip MEMC permetterebbe di migliorare la resa visiva, con una precisione cromatica da 0.8, profondità di colore di 10-bit e 4096 livelli di luminosità.

Il comparto tecnico si fregerebbe anche dell'utilizzo di un co-processore M1. Questa componente aiuterebbe il telefono a consumare meno energia, specialmente se si considera il pannello ad alto refresh rate.

