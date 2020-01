OPPO Find X2 Pro certificato in patria: in arrivo un flagship ancora più premium

Il prossimo dispositivo della serie Find arriverà nel corso del primo trimestre del 2020 e con l'arrivo del mese di gennaio hanno cominciato a fare capolino le prime indiscrezioni. Secondo quanto confermato dalla stessa azienda, il top di gamma non avrà una fotocamera sotto il display, ma comunque si punterà forte proprio sulla qualità del pannello. Nel frattempo i vari leak “confermano” alcune novità per il comparto fotografico e la presenza di un co-processore M1 per aiutare il telefono a consumare meno energia. Ed ora, una certificazione spuntata in patria ci svela la possibilità di mettere le mani su ben due flagship, con OPPO Find X2 Pro ad accompagnare il fratello minore.

OPPO Find X2 Pro è stato certificato in Cina: che cosa ci aspetta?

L'ente certificativo NBTC ha pubblicato la documentazione in merito a OPPO Find X2 e – a sorpresa – ecco spuntare anche un modello superiore. La certificazione riporta il nome di OPPO Find X2 Pro, ma purtroppo non vengono svelati altri dettagli. Quest'ultimo arriva con la sigla CPH2023, mentre il fratello minore presenta la sigla CPH2025. Comunque, almeno per ora, specifiche e design restano avvolti nel mistero.

Per quanto riguarda le specifiche, si vocifera di un pannello OLED prodotto da Samsung da 6.5″ con risoluzione Quad HD (3168 x 1440 pixel) e bordi curvi. Inoltre il display avrà un refresh rate a 120 Hz, una vera novità per la serie. Ovviamente non mancherà una ricarica mostruosa, con la Super VOOC 2.0 da 65W; inoltre si parla anche della possibilità di avere il supporto alla ricarica wireless da 50W, un dettaglio da prendere con le pinze.

