OPPO Find X2 in arrivo con un design nuovo di zecca, secondo questo brevetto

Il primo trimestre del 2020 segnerà il debutto di OPPO Find X2, successore del top di gamma (a suo modo) rivoluzionario lanciato qualche tempo fa. Ma come cambieranno le cose con questo nuovo modello? Si vociferava della selfie camera sotto il display, dettaglio prontamente smentito dal VP Brian Shen. Lato ricarica – uno degli aspetti più importanti del primo capitolo della gamma – dovremmo avere notevoli miglioramenti con la SuperVOOC 2.0 ed una ricarica wireless da 50W. Il design resta ancora un'incognita, ma alcuni brevetti trapelati in rete potrebbero aver svelato (finalmente) qualcosina sul look del top di gamma.

OPPO Find X2 avrà una tripla fotocamera “curva”, secondo un nuovo brevetto

Il suo predecessore ha debuttato con un design da paura: un corpo interamente in vetro con fotocamere stealth, cioè integrate in un modulo a scorrimento posizionato lungo il bordo superiore. Ed ora il nuovo brevetto presentato dall'azienda cinese ci offre qualche dettaglio in più sul OPPO Find X2. Secondo quanto riportato il prossimo flagship del brand arriverà con una tripla fotocamera con un design “a mezzaluna”.

Sopra il comparto fotografico trova spazio un modulo semicircolare; quest'ultimo potrebbe avere delle funzioni, ma per ora sono sconosciute. Potrebbe trattarsi semplicemente di una scelta estetica/funzionale, visto che il modulo corrisponde alla selfie camera retrattile (al centro del bordo superiore). Forse il top di gamma potrebbe fare affidamento su una dual camera frontale.

Il brevetto dedicato al presunto OPPO Find X2 continua mostrandoci una porta di ricarica Type-C, il pulsante di accensione ed il bilanciere del volume. Il documento in questione è stato depositato a febbraio 2019 ed approdato solo adesso. Quindi resta da vedere se sarà effettivamente questo il design del prossimo flagship. Come al solito, vi ricordiamo che i brevetti non sono sinonimo di affidabilità: si tratta di prodotti che potrebbero non vedere mai la luce, oppure subire dei cambiamenti in fase di sviluppo.

Comunque, volendo prendere per buono il design di OPPO Find X2… che ve ne pare? Abbiamo un degno successore del primo modello?

