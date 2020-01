OPPO Find X2 potrebbe avere a bordo l’inedito Sony IMX708

Mentre arrivano le prime indiscrezioni sul debutto del Reno 3 Pro in Europa, addirittura con un look rinnovato, i dettagli in merito al futuro OPPO Find X2 sono in netto aumento. Il flagship debutterà nel corso del primo trimestre del 2020 ed è lecito immaginare che ci troveremo nuovamente alle prese con un dispositivo a suo modo “originale” (come nel caso del bellissimo Find X). Un brevetto pubblicato in rete potrebbe averci anticipato qualcosina, anche se i dubbi restano. Ed ora, il leaker DigitalChatStation rivela che il device potrebbe essere uno dei primi equipaggiato con l'inedito sensore Sony IMX708.

OPPO Find X2 con sensore Sony IMX708, soluzione inedita protagonista di un leak

Il leaker cinese ha svelato su Weibo che la compagnia nipponica dovrebbe lanciare a stretto giro i nuovi sensori Sony IMX708 e IMX689. Per quanto riguarda il primo dei due, dovrebbe trattarsi del prossimo modulo che verrà implementato a bordo dei principali modelli dei brand cinesi, come OPPO, Xiaomi e OnePlus. L'IMX708 dovrebbe essere un sensore da 48 MP (come il precedente IMX586), con dimensioni di circa 1/1.3″. Inoltre, il leaker si è imbattuto in un dispositivo equipaggiato proprio con questa soluzione ed un'inedita fotocamera frontale IMX616. Lo smartphone in questione potrebbe essere proprio OPPO Find X2.

Mentre i prossimi OnePlus sono attesi per il Q2 2020, sembra che il top di gamma di OPPO arriverà nel corso dei primi mesi dell'anno; di conseguenza, il Find X2 dovrebbe essere tra i primi (o addirittura essere il primo) ad avere a bordo il nuovo sensore IMX708. Comunque si tratta esclusivamente di congetture e l'ultima parola spetta sempre all'azienda cinese. Voi che cosa vi aspettate da OPPO Find X2? Brian Shen ha già confermato che non avremo una selfie camera sotto al display, nonostante i prototipi funzionanti avvistati negli scorsi mesi.

