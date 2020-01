Uno dei prodotti più attesi del 2020 è OPPO Find X2, la cui esistenza è stata già ampiamente confermata dal vice presidente di OPPO. Per l'occasione, Brian Shen ha speso qualche parola sul proprio profilo Twitter per far salire l'hype sul prossimo flagship. In realtà l'ultima affermazione potrebbe smorzare l'entusiasmo di molti: niente da fare per la fotocamera sotto al display. Anche se è OPPO ad aver mostrato uno dei primissimi prototipi funzionanti, i tempi non sarebbero ancora maturi per la sua introduzione sul mercato di larga scala.

LEGGI ANCHE:

Aspettando OPPO Reno 3 Pro in Europa: ecco le prime immagini hands-on

Considering the obstacles of making a smartphone mass production ready, it's unlikely we will see an under-screen camera in #OPPOFindX2 , as many have asked.

The screen on #OPPOFindX2 will still be a key focus for the device along with a lot of other industry leading features.

That’s all I can say for now, but let me know any questions below.

Stay tuned. 👀

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) January 7, 2020