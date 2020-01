Nuovo OPPO con dual selfie cam da 44 MP: che sia Find X2?

Sembra proprio che i top di gamma del 2020 saranno quasi tutti con la fotocamera inserita nel display. E no, non sotto allo schermo, bensì forandolo e facendosi spazio negli angoli in alto o, in alcuni rari casi, al centro. Ne è un esempio questo nuovo smartphone mostrato su Twitter da Arun Maini aka Mrwhosetheboss. Lo youtuber non ha specificato di che modello si tratti, ma alcuni elementi ci fanno capire trattarsi di un telefono OPPO.

OPPO Find X2 potrebbe essere già stato svelato su Twitter

Holding an unreleased smartphone right now, with world's FIRST 44MP Dual Punch-hole front camera… Can anyone guess from which company? pic.twitter.com/A0VhiXxJog — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) January 20, 2020

Basta guardare la parte alta del display per notare la barra di stato che contiene i classici elementi quali batteria, orologio e simboli relativi a Bluetooth, Impostazioni e Play Protect. Quest'ultimo elemento esclude la possibilità che sia un modello Huawei o Honor, vista l'impossibilità di usare i servizi Google. Ma a livello grafico questi elementi sono i medesimi visti su dispositivi come OPPO Reno 3 e tutti gli altri basati sull'ultima ColorOS. Lo dimostra anche Frankie Herrera su Twitter, sottolineando come anche il wallpaper coincida.

Actually, now I’m certain it’s an Oppo device. I got the exact same wallpaper on Oppo Reno 3 Pro! pic.twitter.com/hldvgU7Si0 — Frankie Herrera (@frankie_tech) January 20, 2020

Insomma, sembrano non esserci dubbi che si tratti di un inedito smartphone di casa OPPO. Dico “inedito” perché lo stesso Arun specifica che ci si trovi al primo telefono al mondo con dual selfie camera da 44 MP. A questo punto viene da chiedersi quale modello possa essere, visto che poche settimane fa è stato lanciato OPPO Reno 3. In realtà, se si considerano le tempistiche, potrebbe già trattarsi di OPPO Reno 4, per quanto assurdo possa sembrare. D'altronde nel 2019 abbiamo visto il lancio del primo Reno in primavera, di Reno 2 in estate e di Reno 3 in inverno.

Al contempo, non è totalmente da escludere che possa trattarsi, invece, di OPPO Find X2. Sappiamo già che il nuovo top di gamma è già stato nelle mani del VP dell'azienda, perciò se ne inizia a parlare in maniera abbastanza concreta. C'è da dire, però, che ciò rappresenterebbe un passo indietro per il concetto di full screen cardine del primo Find X.

