Nei brevetti dedicati al settore degli smartphone i vari produttori buttano giù idee che non sempre si trasformano in realtà, ma che comunque permettono di dare uno sguardo a quello che potrebbe riservarci il futuro. Un mondo di possibilità, che al momento punta in un'unica direzione: offrire display sempre più ottimizzati e privi di “imperfezioni” (come notch, fori e quant'altro). Quella della selfie camera pop-up è stata una trovata niente male ma ora sembra che OPPO abbia intenzione di alzare il tiro, proponendo un'insolita posizione per questo modulo retrattile.

Ecco il nuovo brevetto di OPPO per uno smartphone con pop-up camera laterale

Secondo un brevetto scovato e pubblicato dal leaker The_tech_guy, la compagnia cinese potrebbe essere al lavoro su uno smartphone molto particolare. Il dispositivo targato OPPO avrebbe un ampio pannello tutto schermo, grazie all'adozione di una selfie camera pop-up posizionata lungo il bordo destro del corpo. Insomma, una fotocamera laterale integrata in un modulo che continua anche sul retro del device, con un doppio sensore.

I render realizzati dal leaker – li trovate nella galleria in alto – ci permettono di dare un'occhiata a come potrebbe essere questo smartphone OPPO. Inoltre ci viene offerta una panoramica del bordo inferiore, su cui trovano spazio uno speaker, la porta USB Type-C e l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Si tratta di certo di un design atipico e viene da chiedersi quale sia l'effettiva utilità di una selfie camera posta sul lato: ci sono dei benefici rispetto al classico posizionamento lungo il bordo superiore?

Voi cosa ne pensate? Vi piace questa scelta stilistica? Come al solito in questi casi ricordiamo che si tratta solo di un brevetto e non è detto che OPPO sia intenzionata a realizzare questo device.

