OPPO A31: nuova certificazione dal Bluetooth SIG

Nel corso dell'anno passato, OPPO ha lanciato davvero tanti diversi smartphone, non solo in Cina. Da qualche tempo, infatti, questo brand vende ufficialmente anche in Italia, tanto che negli scaffali dei grandi store di elettronica è possibile toccare con mano device del calibro di Reno 2. Nonostante questo, esistono tanti altri mercati nei quali l'azienda vuole emergere, e per farlo spesso deve cercare di proporre dispositivi di fascia leggermente più bassa. Motivo per cui, presto, potremmo vedere sul mercato il nuovo OPPO A31.

OPPO A31 monterà un SoC MediaTek da 2GHz

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, OPPO A31 è apparso nel database del Bluetooth SIG con nome in codice CPH2015. Negi scorsi giorni avevamo trovato tale device anche in qualche altro documento comparso online, ma da oggi abbiamo molte più informazioni riguardo questo modello. Sembra, infatti, che a bordo debba trovare spazio un display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e notch a goccia. Trattandosi di un device mid-range, però, non andremo oltre un SoC MediaTek da 2GHz, una soluzione octa-core che non sappiamo ancora da che tipo di memorie venga accompagnata.

Non dovrebbe mancare, comunque, una batteria da 4.230 mAh, ma non vi dovrebbe essere alcun supporto alla ricarica rapida. Dal punto di vista della connettività, poi, avremo il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi Dual Band, con a bordo la ColorOS 6.1.2. Restiamo in attesa, comunque, di ulteriori informazioni a riguardo.

