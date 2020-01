OnePlus annuncia la Ricarica Ottimizzata: mai più smartphone bruciati

Nel corso del CES 2020 la compagnia cinese ha presentato il suo nuovo concept phone con fotocamere a scomparsa, una novità che punta tutto sull'estetica, nata dalla collaborazione con McLaren. Pensavate che questa novità fosse l'unica carta del brand? E invece ecco arrivare l'annuncio della nuova Ricarica Ottimizzata di OnePlus, una feature software che debutterà prossimamente a bordo degli smartphone dell'azienda. Ma di cosa si tratta?

OnePlus lancia la nuova Ricarica Ottimizzata: ecco di cosa si tratta

La tecnologia di Ricarica Ottimizzata targata OnePlus nasce dall'esigenza di migliorare ulteriormente le performance dei terminali in fase di ricarica, visto anche il lancio della flash charge Warp 30T. Grazie alla Ricarica Ottimizzata la batteria viene caricata inizialmente fino all'80%; il processo viene interrotto in base al rilevamento del ciclo di sonno dell'utente. In questo modo il dispositivo resterà in una sorta di stasi, per poi riprendere la ricarica 100 minuti prima della sveglia (o del primo evento programmato).

In questo modo il dispositivo potrà restare sotto carica durante tutta la notte (cosa che già avviene con la stragrande maggioranza degli utenti), evitando il sovraccarico di energia. Per attivare la funzione basterà recarsi in Impostazioni, Batteria, Ricarica Ottimizzata. Il dispositivo OnePlus comincerà a raccogliere dati sulle routine quotidiane dell'utente, in modo da adattare il processo di ricarica alle esigenze del proprietario.

Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata questa novità, ma sembra che possa trattarsi di un debutto a stretto giro, magari proprio con il prossimo update.

