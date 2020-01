OnePlus: i prossimi smartphone avranno un display a 120Hz?

Se diamo un'occhiata all'ultimo periodo, vediamo come OnePlus abbia voluto dare dimostrazione della propria forza in ambito tecnico. Al CES di Las Vegas, infatti, negli scorsi giorni ha presentato un prototipo molto particolare, che all'apparenza non presentava nessuna novità. Sul retro, invece, risiedeva un comparto fotografico a scomparsa, dotato di una tecnologia che, in futuro, potrebbe tornare molto utile. Al di là di questo, però, sembra che da parte del brand vi siano nuove sfide nel breve periodo, come quella sui display a 120Hz.

OnePlus sta già lavorando su display con alto refresh rate

All'interno della conferenza tenutasi a Las Vegas, che si è conclusa da poche ore, OnePlus ha lanciato una sfida a tutti gli altri produttori concorrenti. Attraverso Weibo, infatti, Pete Lau ha fatto sapere di lavorare costantemente su display migliori rispetto al passato. Nei suoi pensieri, dunque, ci sono principalmente i pannelli dotati di alto refresh rate, in particolar modo quelli da 120Hz.

Sembra, dunque, che tra poco in Cina sarà la stessa OnePlus a tenere un evento di presentazione di alcune sue nuove tecnologie in tale ambito. Non è ancora dato sapere di che cosa si tratti di preciso, ma pensiamo che potremmo trovarci di fronte a qualcosa di nuovo ed inedito. Non resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo, così da potervele comunicare quanto prima.

