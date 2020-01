OnePlus Concept One avrà un vetro “magico”: ecco come funziona

Si parla già in lungo e largo della serie OnePlus 8, definita “la più bella di sempre” dal CEO. Ma fra pochi giorni avrà inizio il CES 2020, durante il quale verrà svelato al grande pubblico OnePlus Concept One. Come dice lo stesso nome, si tratterà di un concept anziché un prodotto pronto per la commercializzazione. I rumors ne hanno già suggerito alcune caratteristiche, suggerendo la possibilità che si tratti di un pieghevole, con 5G e ricarica ultra-rapida. A metterne in luce la vera natura ci ha pensato la stessa azienda, con un vero e proprio video teaser ufficiale.

Aggiornamento 15:30: un report di Wired ci rivela altri dettagli su OnePlus Concept One, li trovate a fine articolo.

OnePlus Concept One al CES 2020: video teaser ce ne dà un assaggio ufficiale

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

La clip ci mostra quello che appare essere un normale smartphone, senza quindi una scocca pieghevole. Si notano delle somiglianze con gli attuali top di gamma OnePlus, visto che si scorge l'iconico Alert Slider ed un display curvo che riporta alla mente la gamma Pro. La scocca appare in colorazione dorata, ma il retro appare come cangiante nelle tinte adottate. Come detto dalla stessa società, appunto, OnePlus Concept One sarà dotato di un vetro con una particolare tecnologia di cambiamento del colore.

Ma non finisce qua: sul retro si scorge una sezione a sé stante dove è racchiuso il logo OnePlus. Al suo interno c'è anche quella che viene definita una fotocamera “invisibile”, in grado di apparire probabilmente all'occorrenza e sparendo quando non necessaria. A questo punto la curiosità è molta, ma basterà attendere pochi giorni per capirne di più.

Aggiornamento 15:30

Il lavoro con McLaren per il lancio delle varianti esclusive dei propri top di gamma non è stato fine a sé stesso. Ha portato OnePlus a poter usufruire della stessa tecnologia in vetro elettro-cromico utilizzata nei finestrini degli aeroplani e per i tettucci di supercar come la McLaren 720S. Questo vetro può essere stimolato da un segnale elettrico, passando da opaco a trasparente e potendo così svelare gli elementi nascosti al di sotto. In questo la tripla fotocamera di OnePlus Concept One, il quale attiverà questo meccanismo all'apertura dell'app fotocamera. Come dichiarato dai ragazzi di Wired, le fattezze di questo concept phone ricordano quelle di un'automobile da corsa.

Mostrato durante una riunione a San Francisco, il dispositivo aveva un retro in pelle color arancione papaya, con cuciture a vista attorno alla sezione in vetro nella parte centrale. Le specifiche non cambiano da OnePlus 7T Pro, ma ovviamente non contano: essendo un concept, la scheda tecnica sarà diversa nel prodotto definitivo. Quando questo verrà portato al pubblico non è dato saperlo, però. Come affermato a Wired dal CEO Pete Lau, “è una esplorazione audace per OnePlus ed è anche una rappresentazione del superamento di molte sfide ingegneristiche. Con questo approccio, saremo in grado di produrre quantità minori del prodotto. Con il feedback di un piccolo gruppo di utenti, esamineremo la possibilità di rendere un dispositivo disponibile per gli utenti in modo più ampio“.

Quando ci sono in atto parti in “movimento”, una possibilità da tenere di conto è l'usura. Come dichiarato da Andrew Dent, VP esecutivo del centro di ricerca Material ConneXion, parla così di questo tipo di vetro: “Se cambi costantemente modalità, per un certo numero di anni si degraderà. Potresti ottenere punti in cui non è completamente trasparente o riscontrare un indebolimento dell'interruttore“.

