Per il CEO di OnePlus non è ancora tempo di pieghevoli

Con la gamma OnePlus 8 vedremo grosse novità per il display, puntando ad un'esperienza ancora più fluida grazie ai 120 Hz. Ma le vere novità in materia di display le vedremo quando gli smartphone pieghevoli prenderanno piede concretamente. Nel bene e nel male, la nascita di questa nuova tipologia di smartphone darà una rinfrescata forse necessaria in un segmento dove difficilmente si innova veramente. Ne abbiamo già visti alcuni esempi, come Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Moto RAZR, oltre ai prototipi mostrati da Xiaomi ed OPPO. Ma per quanto riguarda OnePlus, le ultime dichiarazioni del CEO Pete Lau allontanano un possibile pieghevole più in là nel tempo.

Il CEO di OnePlus afferma: i tempi per produrre un pieghevole non sono ancora maturi

In occasione dell'ultima puntata del Vergecast, è stata data la parola proprio a Pete che, in merito ai succitati pieghevoli, ha espresso la propria curiosità ma, allo stesso tempo, una certa dose di scetticismo.

“I pieghevoli sono un esempio di qualcosa che abbiamo esaminato ma non perseguito. Questo perché, esaminando ciò che è attualmente disponibile per la tecnologia dello schermo pieghevole, abbiamo riscontrato che vantaggi o valori significativi apportati non sono compensati dalle carenze o dagli svantaggi dell'attuale stato della tecnologia.”

In poche parole, ad oggi produrre un pieghevole comporta più svantaggi che vantaggi. In particolar modo, egli si è concentrato sulla questione legata alla piega dello schermo, il vero cruccio di dispositivi come i succitati Samsung e Huawei. Questo aspetto non potrebbe essere accettato dagli standard di OnePlus, il cui obiettivo è avere un display pieghevole che non presenti pieghe che ne inficino l'esperienza. Senza considerare l'inferiore resistenza che un materiale plastica, quello finora adottato sui pieghevoli, ha rispetto al tradizionale vetro.

In passato la dirigenza di OnePlus ha rilasciato dichiarazioni discutibili sulle tecnologie utilizzate da compagnie rivali. Pensiamo, ad esempio, alla stabilizzazione OIS, ritenuta “superflua” ma poi implementata nei modelli successivi. Ma in questo caso non ci sentiamo di biasimare Pete Lau, in quanto i pieghevoli visti finora sono a tutti gli effetti delle prove di quelli che saranno poi i prodotti definitivi. Al contempo, ben venga che aziende come Samsung, Huawei e compagnia varia sperimentino oggi le tecnologie del domani.

