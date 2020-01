Finalmente OnePlus 8 Pro potrebbe avere la ricarica wireless

Praticamente qualsiasi top di gamma del 2019 è dotato di ricarica wireless. A supportarla troviamo i flagship di casa Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi, per citare i produttori principali. Lo stesso non si può dire per OnePlus, finora disdegnata dall'azienda in quanto ritenuta non all'altezza delle prestazioni richieste. Specialmente se si considera la controparte cablata, storicamente più performante e flessibile dalla modalità senza cavi. Anche se in realtà ciò era vero in passato, quando ancora gli standard di ricarica wireless non erano in grado di erogare una potenza adeguata.

OnePlus 8 Pro: in arrivo il supporto alla ricarica wireless?

Da tempo varie aziende hanno dimostrato di essere in grado di fornire una ricarica wireless più che prestante. Basti pensare allo standard di Samsung a 15W, ma soprattutto a Huawei e ai suoi 27W e a Xiaomi e i suoi 30W. Livelli più che adeguati, se si considera che la Warp Charge del più recente OnePlus 7T Pro ha una potenza da 30W.

A questo punto la motivazione della scarsa potenza sembra non reggere più e potrebbe essere proprio OnePlus 8 Pro a cambiare i programmi. Il tweet sibillino del noto leaker Max J. potrebbe indicare questa novità. Come suggerisce anche la presenza del foro per la selfie camera in alto a sinistra, attesa sull'ottava generazione di smartphone OnePlus.

