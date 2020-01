OnePlus 8 Pro: le pellicole protettive ne confermano il design

Dopo le novità in merito al display della futura serie di flagship targata OP, si ritorna a parlare del maggiore della famiglia (comparso di recente su Geekbench). I nuovi smartphone dovrebbero debuttare nel corso del Q2 2020 eppure, nonostante manchi un bel po' al lancio, sembrano già non avere più segreti. Nuove immagini comparse in rete ci mostrano le pellicole protettive dedicate a OnePlus 8 Pro, confermando ancora una volta il design del top di gamma.

OnePlus 8 Pro con un display col buco: la nuova “conferma” arriva dalle pellicole protettive

1 di 2

Lo smartphone è stato protagonista dei render di OnLeaks, il quale ha anticipato quello che dovrebbe essere il design definitivo di OnePlus 8 Pro. Se gli spoiler del leaker non dovessero bastare, ecco che in rete fanno capolino le pellicole protettive destinate al flagship. Ancora una volta viene confermata la presenza di un pannello con bordi curvi ed un foro nell'angolo in alto a sinistra, che ospita la selfie camera.

Un cambiamento non da poco per la compagnia cinese, pronta a sperimentare un nuovo tipo di look per i prossimi modelli. Infatti, sempre secondo OnLeaks, anche il modello base arriverà con questo tipo di design. Ciliegina sulla torta, per la prima volta dopo tempo, a questo giro ci sarà anche una variante minore – OP 8 Lite – ancora una volta con un display col buco ed una dual camera accompagnata da un possibile sensore TOF. Per quanto riguarda OnePlus 8 Pro – ed il resto della gamma – qui trovate tutte le presunte specifiche leak.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati! E non perderti nessuna notizia e offerte in tempo reale seguendo il canale Telegram