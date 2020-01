OnePlus 8 Pro: compare su Geekbench, svelando alcune specifiche

Siamo veramente ansioni di vedere finalmente la nuova famiglia OnePlus 8. Dovremo aspettare ancora qualche mese per l'ufficializzazione, ma già molte informazioni ci sono pervenute in queste settimane. A livello estetico, ad esempio, conosciamo bene questi smartphone e, salvo sorprese, non dovrebbe essere più un mistero la presenza di una variante Lite. Malgrado questo, OnePlus 8 Pro sarebbe comparso in queste ore su Geekbench, mostrando alcune caratteristiche tecniche.

OnePlus 8 Pro si mostra con 12GB di RAM

Da quello che abbiamo potuto apprendere dai documenti comparsi su Geekbench, OnePlus 8 Pro sarà un vero mostro di potenza. Dando uno sguardo ai risultati ottenuti su tale piattaforma, però, non stupiscono molto le sue performance. Si tratta, probabilmente, di uno smartphone ancora in fase di test, che ha bisogno di qualche affinamento. Vediamo, infatti, come in single-core questa unità abbia raggiunto 4.296 punti, mentre in multi-core ci si attesta su 12.531 punti.

Seguendo quelle che sono le informazioni mostrate su Geekbench, questo device monta ben 12GB di RAM, girando su Android 10. Non viene specificato, poi, il chipset utilizzato. Stando ai risultati ottenuti però, sembra proprio che si tratti dell'ultima soluzione sviluppata da Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 865. Dovremo attendere, però, ancora altre settimane per avere un quadro generale più completo, non solo su questo modello ma anche sugli altri due.

