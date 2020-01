OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro certificati in Cina con 5G

Fra pochi giorni si terrà un evento ufficiale da parte di OnePlus che potrebbe anticiparci le novità lato display per il 2020. Se OnePlus Concept One ha spinto molto sul comparto fotografico, con la serie OnePlus 8 sarà migliorato proprio lo schermo. Niente più full screen, secondo i render comparsi in rete, bensì un display forato che ospiterà la selfie camera. Ma la tecnologia Fluid AMOLED adottato dovrebbe spingersi fino a 120 Hz di refresh rate, come accaduto con il ROG Phone 2. E mentre le voci sulle novità tecniche si rincorrono, in Cina due dei tre modelli previsti sarebbero già stati certificati.

La serie OnePlus 8 sarebbe già stata certificato in Cina dal MIIT

A quanto pare oggi è una giornata ricca di certificazioni: dopo Vivo NEX 3 2020, Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 9 Pro, adesso sarebbe il turno anche di OnePlus 8. E come per i due terminali Xiaomi, la certificazione è stata eseguita dal team del MIIT, per due dispositivi con nome in codice IN2010 e IN2020. Per entrambi si fa menzione del supporto alla connettività 5G, come praticamente tutti i top di gamma del 2020. Entrambi dovrebbero essere dotati di Snapdragon 865, variando fra di loro sotto il profilo delle dimensioni, batterie e comparto fotografico.

