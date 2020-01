OnePlus 8 Lite confermato: il CEO lo mostra per “errore”

Il palcoscenico del CES 2020 di Las Vegas sarà piuttosto affollato di produttori, fra cui OnePlus che vorrà stupire tutti con il suo “magico” Concept One. Ma sarà la serie OnePlus 8 la vera novità ufficiale dell'anno, definita “la più bella di sempre” dallo stesso CEO (e vorremmo vedere!). E sempre Pete Lau avrebbe indirettamente confermato la presenza di un ulteriore modello, facendo salire a tre il numero di dispositivi. Durante un video con Pete si scorge uno smartphone inedito che, stando ai render precedenti, sarebbe proprio OnePlus 8 Lite.

All'interno di questa scatola trasparente è possibile scorgere OnePlus 8 Lite nella colorazione Blu, seppur qualcosa sia diverso rispetto a quanto visto in precedenza. Lo stesso OnLeaks ha corretto i render pubblicati su Twitter, aggiungendo il dettaglio mancante.

Contrariamente a prima, infatti, vediamo come OnePlus 8 Lite sfoggi non una dual camera, bensì una tripla fotocamera disposta in senso verticale. Al suo fianco è possibile scorgere anche il flash LED, così come il modulo per l'autofocus laser. Quale sarà lo scopo dei tre sensori, però, non ci viene detto. Ipotizziamo che, oltre al primario, ci sia un grandangolare ed un sensore dedicato alle Macro o all'acquisizione di profondità. Confermata anche l'assenza di un sensore ID posteriore o laterale: il lettore d'impronte sarà nello schermo.

