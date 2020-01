OnePlus 8: tutte le novità del display, fra 120 Hz e Quad HD

Come annunciato pochi giorni fa, oggi si è tenuta una conferenza per parlare delle novità in materia di display per OnePlus. Anche se non se c'è parlato in maniera esplicita, è più che lecito aspettarsi queste novità a bordo dei prossimi modelli. La serie OnePlus 8 si appresta a riprendere il discorso intrapreso con la settima generazione, migliorandone alcuni aspetti. A partire dal refresh rate elevato, ancora più spinto sulla futura famiglia di smartphone, passando dagli attuali 90 Hz ai 120 Hz.

Ecco quali novità vedremo con lo schermo di OnePlus 8

Ovviamente la tecnologia su cui saranno basati gli schermi della serie OnePlus 8 sarà quella AMOLED, da sempre peculiarità dei top di gamma dell'azienda. Questo permetterà l'inserimento del lettore d'impronte digitali al di sotto del display. Si parla nello specifico di un display Quad HD, anche se probabilmente sarà legato esclusivamente al modello Pro. Sempre parlando di frequenza di aggiornamento, il refresh rate a 120 Hz sarà coadiuvato da un sampling rate a 240 Hz. Questo renderà il touch screen ancora più reattivo, rendendo la serie OnePlus 8 più fluida che mai.

Inoltre, il nuovo schermo può vantare anche uno standard di riproduzione cromatica JNCD < 0.8, meglio anche del valore < 0.9 di iPhone 11 Pro Max e dello standard industriale < 2. Ma non finisce qui. Il prossimo display potrà beneficiare anche su un chip indipendente MEMC, oltre che di una regolazione della luminosità automatica su 2096 livelli.

