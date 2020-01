Le feste sono ormai giunte al capolinea ma non per questo gli sconti non finiti. Anche nei primi giorni del 2020 si comincia in grande stile, quest'oggi con alcune offerte vantaggiose targate MediaWorld. Infatti, nei prodotti in sconto “Solo per oggi” spunta anche lui, OnePlus 7T, l'ultimo top di gamma della compagnia cinese.

OnePlus 7T in offerta “Solo per oggi” da MediaWorld a 569€: ecco come fare per risparmiare 5€ sul prezzo già scontato

Le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld sono una serie di promozioni quotidiane proposte dal portale online della catena di elettronica e non mancano sorprese. A questo giro si tratta di Oneplus 7T, nella sua incarnazione Glacier Blue con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il top di gamma viene proposto a 579€ (lo trovate al seguente link), ma potrete beneficiare di un ulteriore sconto del valore di 5€ iscrivendovi alla newsletter di MediaWorld. Per farlo basterà recarvi alla pagina principale dello store e scorrere in fondo: troverete un riquadro titolato Resta sempre aggiornato. Premete il pulsante Iscriviti ed il gioco è fatto!

Vi lasciamo con la pagina dedicata alle offerte Solo per oggi di MediaWorld, dove troverete vari prodotti scontati, ma solo per una manciata di ore. Lo stesso vale per OP7: se siete interessati conviene affrettarvi.

