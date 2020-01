Questo OnePlus 6 non è mai stato rilasciato ed è un peccato

Al CES 2020 avremo un assaggio del futuro secondo OnePlus, con un concept phone che sta incuriosendo in molti. Non è la prima volta che l'azienda dimostra di voler innovare, perlomeno dal punto di vista estetico. Soprattutto con OnePlus 6, del quale ci sono stati mostrati vari prototipi della back cover in colorazioni sgargianti. Ma a distanza di più di un anno scopriamo altre versioni di quel telefono, con finiture che, essendo forse troppo audaci, non hanno mai raggiunto la commercializzazione.

OnePlus 6: questa variante non ha mai vista la luce del sole

Uno dei designer di OnePlus, tale Hao Ran, ha postato su Weibo alcune immagini che ritraggono OnePlus 6 con una back cover in legno dalle tinte blu. Non è chiaro se si tratti di vero legno o se si limiti solamente a replicarne le fattezze, ma offre comunque un discreto colpo d'occhio. Anche perché le finiture dorate che ritroviamo su frame laterale, lettore d'impronte e bordo della fotocamera rendono il tutto ancora più curato e particolare.

Erano i tempi del primo ed iconico OnePlus One, quando la società era in grado di stupire la community offrendo cover intercambiabili in bamboo e in arenaria. Ma l'avvento degli smartphone unibody ha costretto i produttori ad affidarsi ai materiali più apprezzati, affidabili e meno costosi da utilizzare.

Evidentemente con OnePlus 6 era tornata una certa voglia di innovare, visto anche il sondaggio lanciato nei mesi precedenti al suo lancio. Alla domanda “Che materiali preferite?” l'ultimo classificato è stato proprio il legno, con il 3.5% delle preferenze. Tuttavia, la voglia di proporre uno smartphone in legno c'era, visto che lo stesso Evleaks ci mostrò un OnePlus 6 con questi materiali, anch'esso mai arrivato in commercio.

