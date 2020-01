OnePlus 6 e 6T: arriva la OxygenOS Open Beta 4 | Download

Anche se il lancio di OnePlus 8 si staglia all'orizzonte, continua il supporto software anche per gli ex top di gamma OnePlus 6 e OnePlus 6T. È appena stata rilasciata la nuova Open Beta 4, basata su Android 10 e con alcuni affinamenti per ciò che concerne le funzionalità della OxygenOS. Oltre ai classici miglioramenti di stabilità e le patch di dicembre, le novità vanno a toccare aspetti quali modalità Lettura e calibrazione dell'audio della suoneria.

Questo OnePlus 6 non è mai stato rilasciato ed è un peccato

La Open Beta 4 porta la nuova OxygenOS su OnePlus 6 e 6T

Ecco il changelog completo:

Sistema Dettagli ottimizzati per Emergency Rescue Aggiunta una funzione che supporta i promemoria per gli avvisi privati Miglioramento della stabilità di sistema e bug fix generali Aggiornate le patch di sicurezza a dicembre 2019

Telefono Aggiunta una funzione per l'aumento o diminuzione del volume della suoneria per le chiamate in arrivo

Modalità lettura Nuovo effetto cromatico per un'esperienza di lettura più coinvolgente e confortevole con una gamma di colori intelligente e regolazione della saturazione (Impostazioni>Display>Modalità Lettura)



Se voleste provare l'ultima beta sul vostro OP 6 o 6T, potete farlo scaricando la rispettiva ROM cliccando sul badge qua sotto.

Scarica la Open Beta 4 per OnePlus 6

Scarica la Open Beta 4 per OnePlus 6T

