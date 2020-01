Dopo i prodotti in promo per gli XDays (le trovate qui) non potevano mancare anche le offerte “Solo per oggi” MediaWorld, aggiornate quotidianamente e disponibili solo online. E visto che siamo in vena di smartphone Xiaomi, vi segnaliamo anche il piccolo Redmi Note 8T disponibile a prezzo ribassato, a cui aggiungere anche un ulteriore sconto grazie al doppio coupon newsletter.

Redmi Note 8T a 164€: ecco le offerte “Solo per oggi” MediaWorld | 15 Gennaio

Il Redmi Note 8T viene proposto a 179€, ma utilizzando il doppio coupon newsletter (qui trovate tutti i dettagli) il prezzo scenderà a 164€. Si tratta di un'ottima occasione per chi preferisce acquistare il piccolo medio di gamma in sconto; alcuni giorni fa vi abbiamo segnalato un prezzo pazzissimo per il dispositivo (da Carrefour), ma in questo caso si tratta di una promo disponibile solo nei negozi fisici e con un rimborso in buoni spesa. Se preferite procedere online e senza troppe preoccupazioni, allora l'offerta di MediaWorld andrà più che bene!

Oltre al dispositivo, gli sconti continuano con le offerte “Solo per oggi” MediaWorld, con tantissimi prodotti (tra smartphone, notebook, elettrodomestici e non solo). Si tratta di promo che cambiano quotidianamente (mancano poche ore al termine di quelle per il 15 Gennaio), quindi date un'occhiata per scoprire se c'è qualcosina che vi interessa.

