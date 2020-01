Offerte “Solo per Oggi” MediaWorld: Honor 9X scende a 194€

Volete acquistare Honor 9X, l'ultimo pop-up camera del produttore cinese, a prezzo super scontato? Allora date un'occhiata alle offerte “Solo per Oggi” MediaWorld, disponibili solo per la giornata del 10 Gennaio.

Offerte “Solo per Oggi” MediaWorld 10 Gennaio: Honor 9X e tanti altri prodotti in sconto

Le offerte “Solo per Oggi” di MediaWorld propongono quotidianamente nuovi sconti su prodotti tech, solo per poche ore. Per la giornata di oggi, 10 Gennaio, lo store propone Honor 9X (qui trovate anche la nostra recensione) in super sconto. Il dispositivo è equipaggiato con il Kirin 710 e monta una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP. Ciliegina sulla torta, il medio di gamma offre un display tutto schermo da 6.59″ grazie alla presenza di una selfie camera pop-up, posizionata lungo il bordo superiore.

Honor 9X è disponibile in offerta sullo store online di MediaWorld a 209.99€ – lo trovate qui – ma il prezzo scenderà di altri 15€ se utilizzerete i codici sconto newsletter che trovate qui. In questo modo pagherete solo 194.99€, davvero un prezzo super per il dispositivo!

Vi lasciamo con la pagina dedicata alle offerte Solo per oggi di MediaWorld, dove troverete vari prodotti scontati, ma solo per poche ore.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE “SOLO PER OGGI”

Anche se non è presente nell'elenco “Solo per Oggi”, è in offerta anche OnePlus 6T, ed utilizzando i coupon newsletter (già citati all'interno dell'articolo) il prezzo scenderà fino a 264€!

