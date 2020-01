Le nuove offerte “Solo per oggi” di MediaWorld propongono una serie di smartphone targati Xiaomi e OPPO, a prezzi decisamente vantaggiosi grazie ai Coupon newsletter, ancora utilizzabili fino a nuovo ordine. Ecco come fare per risparmiare 15€ su Xiaomi Mi 9 Lite e gli altri dispositivi in promo.

Xiaomi Mi 9 Lite scende a 224€ con il doppio Coupon MediaWorld: ecco come fare e tutte le offerte “Solo per oggi”

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, da un po' di tempo a questa parte è possibile utilizzare due Coupon newsletter sul portale della celebre catena di elettronica. I due codici permettono di beneficiare di uno sconto di 15€ su una spesa di almeno 100€, dando vita ad offerte ancora più vantaggiose. Qualche esempio? Inserendo i Coupon W2012F4R9B e W1805P2Z6F al momento dell'acquisto (nel carrello), le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld si fanno ancora più interessanti.

N.B. i prezzi in basso fanno riferimento al doppio codice applicato (lo sconto di 15€ è stato già calcolato)

Come al solito vi ricordiamo che le offerte quotidiane di MediaWorld non finiscono qui ma è presente anche una selezione di elettrodomestici, notebook, tablet ed altro. In basso trovate il link per la pagina dedicata. Se siete interessati, affrettatevi in quanto mancano solo poche ore al termine della promo di oggi.

Infine vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte dell'ultimo Volantino MediaWorld (con i Ninebot ES1 e ES2 e non solo), con le promo in scadenza il 2 Febbraio. Per quanto riguarda gli altri volantini attivi vi segnaliamo quelli di Unieuro, Trony ed Expert, insieme alla promo con il 20% di sconto sui prodotti Amazon Warehouse Deals.

