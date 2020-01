Comincia il fine settimana e per i giorni dell'11 e 12 Gennaio partono le offerte “Solo per il Weekend” Mediaworld, con smartphone Honor, Huawei, Xiaomi a prezzo scontato. Ma la promo non si limita alla telefonia e sono presenti varie occasioni, con tanti prodotti che possono essere scontati ulteriormente. Ecco tutti i dettagli delle nuove offerte Mediaworld per questi ultimi giorni della settimana!

Offerte “Solo per il Weekend” MediaWorld: ecco i nuovi sconti per il fine settimana

Le offerte “Solo per il Weekend” Mediaworld sono disponibili solo per i giorni 11 e 12 Gennaio, quindi – se siete interessati – conviene dare uno sguardo a tutti i prodotti in promozione tramite il link presente alla fine dell'articolo. Inoltre vi ricordiamo che potrete risparmiare ulteriormente utilizzando i codici sconto newsletter che trovate qui, che vi permetteranno di risparmiare altri 15€. Per quanto riguarda gli smartphone cinesi, la catena di elettronica propone Huawei Mate 20 Lite a 199.99€, che scende a 184.99€ con i codici newsletter; si passa poi a Honor 20 Lite a 189.99€, che scende a 174.99€ con i coupon già citati. Concludiamo citando lo Xiaomi Mi Note 10 a 549€ (534€ con coupon) e Redmi 7A a 89.99€ (che passa a 74.99€ con i codici).

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE “SOLO PER IL WEEKEND”

Come anticipato, non sono presenti solo smartphone ma anche tanti altri prodotti, come elettrodomestici, notebook e tablet. Date un'occhiata alle offerte “Solo per il Weekend” di Mediaworld e non dimenticate di utilizzare i codici newsletter per risparmiare altri 15€ sul prezzo già scontato.

