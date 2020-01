Gli sconti di MediaWorld si intensificano ancora di più: dopo i prezzi super con triplo Coupon, il Redmi 8 a prezzo stracciato e tutto l'occorrente per la propria Xiaomi Smart Home senza spendere una fortuna, ora tocca ai Lenovo Days, l'iniziativa promozionale valida dal 22 al 26 Gennaio, online e in negozio, con tante offerte su notebook, PC Desktop, tablet e periferiche PC.

Lenovo Days MediaWorld: offerte su notebook, PC Desktop e periferiche fino al 26 Gennaio

Se avete in mente di cambiare terminale e puntate al risparmio, le offerte di MediaWorld sui notebook Lenovo sono una manna dal cielo. Se poi aggiungete la possibilità di usufruire del triplo Coupon… le cose si fanno ancora più interessanti! Prima di procedere vi ricordiamo, infatti, che per oggi 22 Gennaio, potrete usufruire dei tre codici W2012F4R9B, W1805P2Z6F e 110299 da inserire al momento dell'acquisto. In questo modo potrete risparmiare altri 35€! Un piccolo appunto: l'ultimo dei tre Coupon è valido solo entro oggi, mentre per i due Coupon newsletter (del valore totale di 15€) non è chiaro per quanto tempo ancora saranno utilizzabili.

Ma bando alle ciance, di seguito trovate i notebook Lenovo in offerta, con il relativo prezzo scontato.

Vi ricordiamo che offerte sono disponibili sia online che negli store fisici (anche se in questo caso non potrete utilizzare il trio di codici sconto). In basso trovate il volantino MediaWorld dedicato ai Lenovo Days che – ricordiamo – dureranno fino al 26 Gennaio.

Per concludere, segnaliamo che i notebook non sono gli unici prodotti in sconto per i Lenovo Day. Infatti, durante il periodo promozionale, sono disponibili anche il PC Desktop Ideacentre 510-15ICB a 599€, il tablet Android Lenovo Tab M10 TB-X605L a 179€ e il monitor L24I-10 a 99€. Per comodità, in basso trovate il link alla pagina del promozione Lenovo, con tutti i prodotti del brand cinese in sconto.

Quando scadono i Coupon di MediaWorld?

Ci teniamo a ricordarvi ancora una volta che i Coupon MediaWorld che abbiamo citato – del valore di 35€ – sono ancora attivi. Tuttavia il maggiore dei tre – 110299, quello da 20€ – sarà utilizzabile solo fino alla fine della giornata del 22 Gennaio.

Inoltre vi segnaliamo che i suddetti codici sono validi per tutto il catalogo dello store online. Quindi, se non trovate nulla che vi soddisfi tra le offerte Lenovo, potete benissimo utilizzarli per altri notebook o per qualsiasi altro prodotto (anche smartphone, elettrodomestici e così via). L'utilizzo dei tre codici è valido una sola volta per account.

