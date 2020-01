Nubia Z20 ufficiale in Italia: da oggi cala il prezzo

Dopo le prime indiscrezioni riguardo al rilascio per i mercati internazionali e il debutto in patria, Nubia Z20 Global è finalmente ufficiale. Siete pronti a farvi conquistare dal suo doppio display e dalla tripla fotocamera con zoom 30x? Allora date un'occhiata a tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità in Europa del nuovo flagship della compagnia cinese!

Aggiornamento 15/01: da oggi Nubia decide di scontare il prezzo di listino di Nubia Z20. Al costo di 499€ è possibile acquistare il top di gamma sullo store ufficiale nel taglio da 8/128 GB nelle colorazioni Diamond Black e Twilight Blue.

Aggiornamento 29/11: la colorazione Twilight Blue sta per arrivare anche in Italia, al costo maggiorato di 549€. Per il momento sullo store italiano c'è la scritta “Coming soon“, ma viene segnalato che in altri paesi le spedizioni dei preordini inizieranno il 2 dicembre.

Nubia Z20 Global ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere sul flagship Dual Screen

Design e caratteristiche

Il nuovo Nubia Z20 Global ricalca il design del modello X, con un Second Display che occupa il retro del corpo. Frontalmente abbiamo pannello AMOLED da 6.42 pollici con risoluzione Full HD+, completamente Full Screen e privo di notch e fori. Il top di gamma “rinuncia” alla fotocamera grazie alle presenza di un display secondario da 5.1 pollici HD+ posizionato sulla scocca. In questo modo sarà possibile utilizzare la fotocamera principale per gli autoscatti.

A proposito di quest'ultima, ci troviamo di fronte ad un modulo davvero niente male, la miglior fotocamera del settore secondo il GM Ni Fei. La tripla fotocamera integra un sensore Sony IMX586 da 48 MP con apertura f/1.7 con tanto di OIS, accompagnato da un modulo grandangolare con FOV 122.2° ed un teleobiettivo 3X, capace di sfruttare uno zoom digitale 30X. La parte fotografica è di fondamentale importanza per questo device anche grazie alla Super Night Mode, le Super Macro e la possibilità di effettuare riprese in 8K e HDR10.

Insomma si tratta davvero di un gioiellino dal design unico e con specifiche da primo della classe. In basso trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.42″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI;

(2340 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI; second display AMOLED da 5.1″ HD+ (1520 x 720 pixel) e densità di 330 PPI;

(1520 x 720 pixel) e densità di 330 PPI; dimensioni di 158.63 x 75.26 x 9 mm per 186 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ ;

; GPU Qualcomm Adreno 640

8 GB di RAM LPDDR4X;

128 GB di storage non espandibile;

doppio lettore d'impronte laterale;

tripla fotocamera posteriore da 48+16+8 mega-pixel con teleobiettivo e grandangolare, stabilizzazione OIS, autofocus e flash LED;

con teleobiettivo e grandangolare, stabilizzazione OIS, autofocus e flash LED; supporto dual SIM 4G+, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida 27W;

con ricarica rapida 27W; sistema operativo Android 9 Pie con Nubia UI 7.0.

Nubia Z20 Global – Prezzo e disponibilità

Il top di gamma è in vendita sul sito ufficiale del brand, nelle colorazioni Diamond Black e Twilight Blue. Il prezzo di listino è di 499€ per l'unica variante da 8/128 GB.

