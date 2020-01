Dopo Xiaomi con la sua Super Charge Turbo (in arrivo nel corso del 2020), anche Nubia è al lavoro sulla tecnologia di ricarica rapida da 100W. La compagnia di Lei Jun ha spiegato il suo funzionamento: si tratta di una soluzione fulminea, in grado di ricaricare uno smartphone da 4000 mAh in soli 17 minuti. Ma quale sarà il dispositivo Nubia in arrivo con questa novità?

Nubia al lavoro sulla nuova ricarica rapida da 100W, la conferma da Ni Fei

Visto il debutto sempre più vicino di Red Magic 5 (anche se al momento non abbiamo ancora una data) è lecito immaginare che possa essere lo smartphone da gaming il primo modello di Nubia con ricarica rapida da 100W. Tuttavia, tra le varie informazioni trapelate sul dispositivo ha fatto capolino anche la certificazione 3C, che “conferma” la presenza della ricarica da 55W. Per quanto riguarda questa nuova tecnologia da 100W, di recente il buon Ni Fei – CEO di Nubia – ha pubblicato lo scatto che vedete in alto.

Si tratta di uno smartphone non identificato, immortalato durante la ricarica. Tensione e corrente (8.4V e 9.6A) ed il protocollo di ricarica USB_PD hanno portato i media cinesi ad ipotizzare che si tratti proprio di un device con il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Il capo di Nubia non ha né confermato né smentito, limitandosi esclusivamente a mostrale la criptica foto. Escludendo Red Magic 5 – a meno di un clamoroso colpo di scena – per ora non è dato di sapere quale sarà il primo flagship del brand con questa novità. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e conoscendo Ni Fei… probabile che arrivi qualche altra anticipazione nel corso delle prossime settimane.

