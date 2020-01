Come attivare l’App Drawer nella MIUI 11 Global

Da qualche mese il team software di Xiaomi ha finalmente deciso di adattarsi alle usanze più tipicamente “androidiane”. Anche nella MIUI 11 è stato deciso di aggiungere l'App Drawer, permettendo così di non dover per forza avere tutte le icone a schermo. Inizialmente questa feature era disponibile esclusivamente sulla versione della ROM China. Ma da adesso è possibile usufruirne anche sulla MIUI 11 Global, dando a disposizione tale opzione anche per gli utenti occidentali (oltre che indiani).

L'App Drawer è adesso disponibile nella MIUI 11 Global: come attivarla

Innanzitutto dovrete installare l'ultima versione del MIUI Launcher di sistema, ovvero l'APK estratto dall'ultima build alpha. Potete scaricarlo direttamente da questo link ed installarlo sul vostro smartphone Xiaomi. In caso il sistema ve lo chiedesse, abilitate l'installazione da fonti sconosciute. Una volta installato, tornate alla home e tenete premuto su uno spazio vuoto. Dalla schermata che apparirà cliccate su “Settings” e selezionate “More“. A questo punto selezionate “Home screen” e cambiate l'opzione di layout scegliendo “With app drawer“. Così facendo avrete finalmente la possibilità di avere una home screen più ordinata. Fateci sapere nei commenti se avete avuto modo di provare questa feature e come vi ci trovate.

