La mini piastra da viaggio Xiaomi ENCHEN sarà la vostra salvezza

I capelli son il vostro cruccio e vorreste tenerli in ordine in ogni occasione? La mini piastra da viaggio Xiaomi ENCHEN si sposa alla perfezione con le vostre esigenze e non vi deluderà: massima portabilità e tanta potenza per essere sempre impeccabili!

La mini piastra da viaggio Xiaomi ENCHEN è disponibile su GearBest

La mini piastra da viaggio Xiaomi ENCHEN ha debuttato tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin ed è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali su GearBest (trovate il link in basso). Il dispositivo è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto comodo e per nulla ingombrante, votato alla massima portabilità. Si può infilare tranquillamente in borsa e grazie alla batteria da 2500 mAh funziona senza l'ingombro dei fili ed offre 45 minuti di autonomia.

Per accendere la mini piastra da viaggio Xiaomi ENCHEN basta premere il pulsante ed attendere 60 secondi, et voilà. Per raggiungere la temperatura massima (200°C), la piastra impiega circa tre minuti in totale. Grazie alle sue dimensioni, la piccola piastra in ceramica è perfetta sia per rendere lisci i capelli che per arricciarli facilmente.

