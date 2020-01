Meizu: tanti articoli desktop nella confezione regalo per il 2020

Nel corso del 2019 Meizu non ha brillato particolarmente, pur rilasciando alcuni prodotti davvero interessanti sotto il profilo hardware, come ad esempio Meizu 16s Pro. Uno dei più grandi problemi di questo brand, però, rimane la componente software, ed il fatto che qui in Europa sono praticamente scomparsi dal mercato. Da anni, infatti, il colosso cinese non è quasi più presente in Italia, dove qualche anno fa aveva cominciato con insistenza ad addentrarsi. Malgrado questo, nel nuovo anno il brand vuole tornare a stupire. Motivo per cui il percorso inizia proprio dalla presentazione della nuova confezione regalo, ricca di prodotti per il desktop.

Meizu mantiene uno stile minimal

Da quello che abbiamo potuto vedere, Meizu avrebbe lanciato la sua nuova confezione regalo per il 2020, includendo all'interno diversi prodotti. Si tratta principalmente di dispositivi per il mondo desktop, tutti caratterizzati da un aspetto davvero minimale. Al di là del colore identico per ogni accessorio, troviamo un orologio da tavolo, un contenitore per penne, uno stand per smartphone ed un supporto per diversi tipi di prodotti. Tutto è stato brandizzato Meizu e risulta essere perfetto solo per certi tipi di ambienti.

Arriverà, in abbinato, anche un cartoncino con gli auguri di Capodanno da parte del brand, nella speranza che questi 365 giorni possano davvero rappresentare una svolta per il marchio.

