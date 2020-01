Meizu 17 5G: anno nuovo… e nuovi render del flagship con Snapdragon 865

Nel corso degli ultimi mesi la compagnia cinese ha limitato al minimo i dettagli in merito al prossimo Meizu 17 5G, soffermandosi esclusivamente sulla presenza dello Snapdragon 865. Addirittura sembra che il flagship potrebbe essere il primo modello ad arrivare con il nuovo chipset, lasciando intendere un lancio a stretto giro. Tuttavia si brancola nel buio e tranne alcuni presunti render, specifiche e design del dispositivo restano nell'ombra.

Meizu 17 5G: ecco come potrebbe essere, secondo questi nuovi render

Nelle ultime ore hanno fatto capolino nuove immagini render dedicate a Meizu 17 5G (le vedete in copertina), con un look che sembra abbastanza verosimile e che non si discosta da quanto visto con i suoi predecessori. I render precedenti facevano riferimento ad un mini foro nel display per la selfie camera, ma a questo giro si torna su binari più classici.

Secondo le nuove immagini, Meizu 17 5G arriverà con un pannello dai bordi curvi con cornici super sottili su tre lati; quella superiore sarà leggermente più ampio, in modo da ospitare la selfie camera (seppur minuscola) e la capsula auricolare a filo. Il retro presenta il logo del brand al centro della scocca, ed una Quad Camera verticale in alto a sinistra, con un flash circolare.

Non male come speculazioni: tutti dettagli che in fondo non stupiscono più di tanto e che potrebbero rivelarsi veritieri nel caso in cui Meizu abbia optato per un look più vicino ai predecessori. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese, ma nel frattempo… che ve ne pare di questo possibile design?

