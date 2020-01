Quasi a sorpresa, a cavallo tra gennaio e febbraio, ecco che MediaWorld presenta la tanto attesa Red Night. L'iniziativa promozionale in questione offre la possibilità a tutti gli utenti di poter acquistare prodotti hi tech a prezzi stracciati. Ovviamente, trattando anche smartphone, il focus sui brand cinesi Huawei, Xiaomi (e non solo) è inevitabile. Vediamo con più attenzione le offerte proposte.

Honor 20 subisce un forte ribasso di prezzo: 170€ di sconto per la Red Night

Il miglior momento per effettuare gli acquisti è di buon mattino, ma non in questo caso! Grazie all'iniziativa Red Night di MediaWorld avrete la possibilità di acquistare prodotti, tra cui smartphone, notebook, PC da gaming e non solo a prezzi particolarmente invitanti.

Accedendo alla pagina dedicata dove troverete tutti gli smartphone in offerta. Avrete una panoramica di tutti gli sconti lanciati in esclusiva assoluta solo per 12 ore! Gli sconti – infatti – avranno luogo a partire da oggi, 31 gennaio, e finiranno domani mattina 1 febbraio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE DELLA RED NIGHT

Come abbiamo già ribadito, è forte la presenza di prodotti di brand a noi cari come Xiaomi, OPPO, Huawei ed Honor, tuttavia questa iniziativa targata MediaWorld offre la possibilità di acquistare prodotti relativi ad ogni ecosistema.

Inoltre, le offerte si fanno ancor più vantaggiose vista la possibilità – su ogni acquisto superiore ai 99€ – di applicare i coupon dedicati ai nuovi utenti. Se non ne avete mai usufruito, applicando i codici seguenti, riuscirete a risparmiare 15€ Extra. I coupon, da inserire in fase di check out, sono i seguenti.

Codice sconto Newsletter 2019 da 10€ : applica il coupon W1805P2Z6F;

: applica il coupon W1805P2Z6F; Codice sconto Newsletter 2020 da 5€: applica il coupon W2012F4R9B.

Le offerte in questione scadranno quindi domani alle 9:00 e saranno fruibili soltanto online. Tuttavia, visti i prezzi contenuti su diversi dispositivi, è possibile che gli stock siano limitati e quindi i prodotti saranno disponibili all'acquisto soltanto per poche ore.