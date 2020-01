Tornano le offerte di Banggood, quest'oggi con una proposta legata al relax e la salute. Vorreste un massaggiatore personale, sempre pronto e disponibile 24 ore su 24? Allora il massaggiatore per collo Jeeback G2 è il prodotto che fa per voi: arriva da Xiaomi YouPin (che è ormai una garanzia) ed è in sconto con Coupon!

Il massaggiatore per collo Jeeback G2: il relax arriva da Xiaomi YouPin ed è in sconto su Banggood | Coupon

Il massaggiatore per collo Jeeback G2 è uno dei prodotti di Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Il dispositivo è composto da un collare da applicare al retro del collo, in grado di regalare un caldo massaggio tramite elettro-stimolazione (tre teste rotanti con elettrodi TENS a bassa frequenza). Ovviamente è possibile variare l'intensità della stimolazione in base al proprio gradimento ed oltre ad un pratico telecomando, il dispositivo può essere controllato direttamente tramite l'app Mi Home (disponibile su Android e iOS).

Ciliegina sulla torta, il massaggiatore per collo di Xiaomi YouPin pesa solo 190 grammi e può essere trasportato ovunque, con la massima semplicità.

