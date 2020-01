Continuano le offerte della settimana di Banggood, a questo giro con la luce notturna di XiaomiYouPin, la soluzione perfetta per avere sempre a portata di mano una lampada d'emergenza.

La luce notturna portatile Xiaomi ZHIJI è in offerta su Banggood con Coupon

La luce notturna portatile di Xiaomi ZHIJI – lanciata tramite la piattaforma YouPin – arriva con un design minimal ed il supporto alla ricarica wireless, oltre al classico cavo. Quindi, se avete una basetta, potrete ricaricare la batteria da 1200 mAh senza alcun problema. Il prodotto è in sconto con Coupon nello store Banggood ed è disponibile tramite il link all'acquisto in basso (dove troverete anche il codice dedicato).

Un piccolo appunto: la luce notturna portatile di Xiaomi YouPin è stata realizzata anche in bundle con una base di ricarica wireless (che presenta anche un piccolo vano portaoggetti). Al momento questa versione non è ancora disponibile all'acquisto, ma non appena farà la sua comparsa nel catalogo di Banggood provvederemo ad aggiornare l'articolo.

