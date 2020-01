Qualche tempo fa, l'azienda cinese ha mostrato per la prima volta il suo notebook pieghevole, capostipite di una nuova gamma di dispositivi. Lenovo ThinkPad X1 Fold è stato ufficializzato in via definitiva nel corso del CES 2020, svelando qualche dettaglio in più sulle specifiche e – soprattutto – sul prezzo di vendita. Ecco tutte le informazioni rilasciate da Lenovo!

Lenovo ThinkPad X1 Fold ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e Caratteristiche

Il design di Lenovo ThinkPad X1 Fold non si discosta da quanto visto nei mesi scorsi. Il notebook pieghevole si presenta come un ampio tablet equipaggiato con un pannello OLED, ma una volta “chiuso”, la parte inferiore diventa una tastiera virtuale, in modo da consentire un utilizzo di tipo desktop. Il dispositivo viene venduto insieme ad un'apposita tastiera wireless, in modo che gli utenti che preferiscono le soluzioni “fisiche” non restino a bocca asciutta. Il retro è rifinito in pelle e una volta chiuso, il terminale assomiglia ad un vero e proprio libro!

Specifiche

Nonostante l'ufficialità, l'azienda cinese non ha ancora confermato tutte le specifiche del dispositivo. Lenovo ThinkPad X1 Fold è equipaggiato con un display OLED da 13.3 pollici con risoluzione 2048 x 1536 pixel, con rapporto in 4:3. Non manca all'appello una fotocamera da utilizzare con Windows Hello per lo sblocco. Il sistema operativo è Windows 10 Pro, ma entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare Windows 10X, versione pensata appositamente per prodotti con display pieghevole.

Ma veniamo ai dettagli sconosciuti: purtroppo Lenovo non ha fornito maggiori dettagli sul processore a bordo, limitandosi a citare uno speciale chipset Intel dotato di tecnologia ibrida. Questo è accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna SSD. La capienza della batteria non è stata confermata, ma l'azienda afferma che il terminale è in grado di offrire fino a 11 ore di autonomia.

Lenovo ThinkPad X1 Fold – Prezzo e disponibilità

Il primo notebook pieghevole al mondo debutterà ad un prezzo non economico: per mettere le mani su questo gioiellino saranno necessari ben 2499 dollari, circa 2235€ al cambio attuale. Per quanto riguarda il periodo di uscita, per il momento Lenovo si è limitata a confermare che il nuovo ThinkPad X1 Fold arriverà verso la metà del 2020, ma ad oggi manca ancora una data precisa.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.