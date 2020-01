Lenovo: presto potrebbe lanciare un nuovo visore VR

Sembra che il brand, sotto certi aspetti, voglia continuare ad innovare non solo in ambito notebook. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, infatti, l'azienda è davvero molto forte in questo settore, registrando numeri di vendita davvero importanti. All'interno del proprio catalogo, però, Lenovo vorrebbe poter inserire anche altri dispositivi, come ad esempio i visori VR. Ci ha già provato in passato senza riscuotere un gran successo, ma pare che voglia proseguire su questa strada anche in futuro.

Lenovo potrebbe proporre un visore VR autonomo

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Lenovo voglia provare a presentare un nuovo visore VR, con nome in codice Lenovo VR3030S. Stando ai documenti dell'FCC, infatti, pare che si tratti di una versione particolare, dotata di un sistema autonomo integrato, che quindi permetterà di giocare in assoluta libertà ovunque ci si trovi. Bisognerà solo capire su quale sistema penserà di appoggiarsi il brand. Attualmente, infatti, la scelta è abbastanza limitata a Steam VR, Windows Mixed Reality oppure Oculus.

Non abbiamo altre informazioni riguardo tale modello, quindi per il momento non resta che attendere ulteriori news. Questo dispositivo, comunque, potrebbe presto vedere la luce, essendo già stato certificato dall'FCC.

