Lenovo: in Cina è leader del mercato PC

Sembra che Lenovo stia puntando sempre di più su tutta la propria linea di laptop. Al CES 2020, che si sta tenendo in questi giorni a Las Vegas, dunque, l'azienda sta mettendo in mostra alcuni nuovi prodotti del futuro. Tra questi, quindi, trova spazio anche l'inedito ThinkPad X1 Fold, un notebook con display pieghevole che potrebbe davvero rivoluzionare questo settore. Al di là di questo aspetto, però, pare che Lenovo in alcuni Paesi sia davvero forte in tale ambito. Basta vedere la propria quota di mercato in Cina.

Lenovo detiene il 40% del mercato PC in Cina

Stando a quanti dichiarato da Liu Jun, Vicepresidente esecutivo e Presidente del gruppo Lenovo China, l'azienda avrebbe una quota di mercato nei computer superiore al 40%, solo in Cina. Questo tipo di affermazione è sicuramente molto forte, e punta a mostrare come Lenovo in questi anni abbia rinnovato il proprio stile, pur mantenendo sempre la propria affidabilità. Tenendo conto del 2019, dunque, pare che le entrate del brand abbiano raggiunto 10 miliardi di dollari, solo in questo Paese asiatico.

Con i nuovi prodotti dedicati ai più giovani e, soprattutto ai creativi, la società è riuscita a conquistare una fetta di mercato sempre più ampia. Questo indica che l'organizzazione interna e la pianificazione hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita di questa realtà. Speriamo che anche nei prossimi anni, dunque, Lenovo possa ulteriormente crescere, non solo in ambito PC.

