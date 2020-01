Lenovo Ego è il nuovo smartwatch low-cost a soli 25€

Un nuovo componente si aggiunge alla folta schiera di smartwatch low-cost made in Asia. Si chiama Lenovo Ego HX07 ed è un prodotto che non vuole essere troppo sofisticato, anche in virtù del prezzo piuttosto contenuto. Lanciato dalla divisione indiana, integra un design circolare da 42 mm con un display monocromo con trattamento anti-riflesso. Il design riporta alla mente quello solitamente adottato sugli smartwatch rugged, similarmente al celebre Casio G-Shock.

LEGGI ANCHE:

Il VP di Lenovo passa a Xiaomi, ma rischia la causa legale

Lenovo Ego: costa quanto una smartband, ma è uno smartwatch

Il display non è costantemente retro-illuminato, in modo da non andare a discapito dell'autonomia (Lenovo parla di massimo 20 giorni con una carica). Per fare ciò c'è un apposito pulsante “Light” da premere per poter illuminare lo schermo. Trattandosi di un prodotto tipicamente “rugged“, Lenovo Ego ha certificazione 5ATM, potendo così resistere a profondità fino a 50 metri.

Associabile sia a smartphone Android che iOS, tutte le varie features possono essere gestire tramite l'app Lenovo Life. Lo smartwatch permette di ricevere le notifiche ed essere avvisato tramite diversa vibrazione a seconda che si tratti di chiamate, SMS, mail e social. Non mancano i sensori per acquisire dati relativi a battito cardiaco, calorie bruciate, sonno e contapassi. Sarà in vendita in India tramite Amazon India e Flipkart ad un prezzo di 1999 rupie, circa 25€.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.