KOSPET Prime SE in offerta lampo su GearBest: lo smartwatch economico con Android e Face ID

Siete in cerca di uno smartwatch economico? Allora provate KOSPET Prime SE, disponibile in offerta lampo sullo store GearBest e ricco di funzionalità per i più esigenti. Andiamo a dare un'occhiata alle caratteristiche del nuovo indossabile low cost!

Lo smartwatch economico KOSPET Prime SE è equipaggiato con un display IPS da 1.6″ con risoluzione 400 x 400 pixel, è dotato di 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna ed monta come sistema operativo Android, offrendo la massima libertà (specialmente per quanto riguarda le app). Il wearable presenta anche una fotocamera integrata, la quale viene utilizzata per sfruttare il Face ID per lo sblocco del dispositivo. A completare il tutto troviamo una batteria da ben 1260 mAh.

