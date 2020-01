Avere un Kit di pronto soccorso in casa è sempre utile per avere tutto l'occorrente a portata di mano e anche in questo caso Xiaomi YouPin ha la soluzione perfetta, in offerta lampo su GearBest.

Il Kit di pronto soccorso di Xiaomi YouPin è in sconto su GearBest

Il Kit di pronto soccorso di Xiaomi YouPin si presenta come una valigetta in silicone impermeabile, caratterizzata da un'intensa colorazione gialla (in modo da essere facilmente individuabile). All'interno del kit trova spazio una selezione di prodotti per il primo soccorso di uso domestico, tra cui:

garze impregnate di iodopovidone;

cerotti sagomati, in 5 forme differenti per adattarsi a grandi e piccole ferite, articolazioni e dita;

bende elastiche traspiranti;

nastro adesivo in PE morbido per medicazioni d'emergenza;

salviette disinfettanti per superfici e pelle.

Il First Aid Kit della piattaforma di crowdfunding del brand cinese è in sconto su GearBest, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto.

